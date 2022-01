Bardzo wielka wina

W sztucznym świecie fałszywych obietnic szybkiego zarobku czuje się jak ryba w wodzie. Podróżuje od kasyna do kasyna, czasem przegrywa, czasem wygrywa. Częściej wygrywa. Zarabia na życie cierpliwością i ostrożnością. Cierpliwość potrzebna jest do liczenia kart w partiach blackjacka, ostrożność podpowiada, kiedy odejść od stołu. „Właścicielom kasyn nie przeszkadza, że wygrywasz – powiada Will. – Przeszkadza im, kiedy wygrywasz za wiele”.