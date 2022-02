Ile jeszcze dzióbków? Recenzja spektaklu "Bliżej chmur. Zaraz spadam"

Rzadkie to zjawisko, niezwykłe – na mocy paradoksu tzw. dzisiejszych czasów. Niezwykłe, bo oparte na zwykłym w teatrze zjawisku – warsztacie aktorskim. Do tego ufundowane na rzadkiej dziś wierze w to, że teatr powstaje raczej wtedy, gdy się z warsztatu korzysta z pełnym zaufaniem, a nie wtedy, gdy się go pogardliwie odrzuca, jako narzędzie skompromitowane, historyczne.