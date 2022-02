"Odszedł wielki Polak". Politycy i dziennikarze żegnają Rymkiewicza

"Odszedł wielki Polak. Tak chyba najkrócej można napisać o Jarosławie Marku Rymkiewiczu. Oczywiście był także wielkim poetą, obsypanym nagrodami literackimi, uznawanym przez wielu za współczesnego Wieszcza" – napisał premier w mediach społecznościowych. Dodał, że Rymkiewicz "był także wielkim krytykiem literackim i wspaniałym eseistą, który z pasją tworzył arcydzieła z najwspanialszego tworzywa, jakim jest polska historia, kultura i język".

"Niepokorny, lubiący prowokować, mający odwagę mówić rzeczy niepopularne. Ale przede wszystkim właśnie wielki Polak. Spoczywaj w pokoju" – zakończył Morawiecki.

"Jak mało kto rozumiał i kochał Polskę"

"Ogromnie smutna wiadomość: odszedł Jarosław Marek Rymkiewicz, wielki poeta i intelektualista. Patriota, autorytet, jak mało kto rozumiał i kochał Polskę. Cześć Jego Pamięci! RIP" – napisał na Twitterze wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

"Zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz. Pisarz, którego pisowcy wzięli sobie całkowicie bezrefleksyjnie na sztandary (a on na to pozwolił, nawet chętnie), w ogóle go nie czytając, a jeśli nawet, to bez krztyny zrozumienia. Pisał naprawdę dobre książki. Niech spoczywa w pokoju" – napisał na Twitterze Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".

"Odszedł autor (dla mnie osobiście) jednej z najtrudniejszych i kształtujących zarazem książek, jakie napisano o Powstaniu Warszawskim. RIP Jarosław Marek Rymkiewicz" – napisała Anna Kalczyńska, dziennikarka TVN.

"Zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz - wielki poeta, wybitny eseista, natchniony portrecista polskiej duszy. Dobry Jezu, przeprowadź go przez bramę swojego Miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci" – napisał Wojciech Wencel, poeta.

twitter

