UNESCO: Bezprecedensowy kryzys

Pandemia COVID-19 doprowadziła w sektorze kultury do kryzysu bez precedensu - oceniła dyrektor generalna UNESCO Audrey Azoulay we wstępie do najnowszego raportu tej organizacji.

W wyniku globalnego kryzysu wywołanego koronawirusem w 2020 roku w sektorze kreatywnym ubyło 10 mln miejsc pracy. Dodatkowym problemem dla branży jest postępująca cyfryzacja - zaznaczono w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury. – Na całym świecie miejsca do tworzenia sztuki i dzielenia się nią, takie jak muzea, kina, teatry i sale koncertowe, musiały zamknąć podwoje. Dla wielu artystów sytuacja była trudna już wcześniej, jednak dopiero teraz (tj. wraz z nastaniem pandemii - PAP) stała się ona nie do utrzymania i zaczęła zagrażać twórczej różnorodności – wskazano. Zagrożenie dla twórców UNESCO zauważa, że choć sektor kultury jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, jest także jednym z najbardziej narażonych na kryzysy, a także bywa często pomijany w publicznych i prywatnych inwestycjach. Główna agenda ds. kultury ONZ w raporcie wezwała rządy do ochrony miejsc pracy w kulturze, w tym także artystów. Proponuje, by w branży ustanowić płacę minimalną, jak również wyższą emeryturę i wprowadzenie płatnego chorobowego dla freelancerów. – Musimy zastanowić się, jak zbudować bardziej przyjazne i włączające środowisko pracy dla artystów i pracowników kultury, którzy są kluczowi dla społeczeństwa na całym świecie - apelował w oświadczeniu organizacji zastępca dyrektora generalnego UNESCO ds. kultury Ernesto Ottone. UNESCO za aborcją i LGBT Jak przypomina serwis LifeSiteNews, ochrona dziedzictwa kulturowego nie jest jedynym polem zaangażowania organizacji. Zapewne w postulat promowania „integralnego rozwoju osoby ludzkiej" wpisują się jej działania na rzecz promowania „prawa" do zabijania nienarodzonych dzieci, specjalnych przywilejów ideologii LGBT, czy choćby edukacji seksualnej, która zakłada naukę masturbacji dla 5-latków (jak głosił program UNESCO z 2010 roku). Raport UNESCO z 2014 roku stwierdza, że powinny być podjęte „konkretne środki polityczne" w kierunku informowania dziewczynek jak i gdzie mogą dokonać aborcji oraz w kierunku uczenia dzieci tolerancji dla „osób LGBT". W 2016 roku, w kolejnym raporcie, organizacja domagała się propagandy aborcyjnej i LGBT w „partnerstwie ze społeczeństwem obywatelskim i szerszą społecznością szkolną", a niedawno Centrum Zasobów Zdrowia i Edukacji UNESCO opublikowało swoisty podręcznik prowadzący przez etapy aborcji i odsyłający do źródeł lewicowych narracji na temat dzieciobójstwa.

