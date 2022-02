Cena bycia Polakiem

Tadeusz Neuman spisał go w 1947 r., relacjonując pięć lat swojej bezustannej ucieczki, zmian adresów, pobytów u ludzi, którzy godzili się go przechować. Był człowiekiem zamożnym, należał do stołecznej elity, przed wojną m.in. kierował Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych, był właścicielem domów i placów, posiadał akcje, liczne precjoza.