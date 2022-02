Koszmar biurowy

Znamy ten problem nie tylko z powieści czy seriali kryminalnych, gdzie dyżurną figurą jest detektyw twardy i niewzruszony w pracy, acz zagubiony w życiu prywatnym. Z podobnym kłopotem borykają się lekarze, prokuratorzy, strażacy – wszyscy ci, którym zdarza się w pracy zetknąć z rzeczami ekstremalnymi. Jak oddzielić to wszystko – okaleczone ofiary morderstw, pacjentów umierających na stole, zwęglone zwłoki – od tego, co się dzieje w domu? Jeszcze przed momentem było się świadkiem przerażających rzeczy, teraz trzeba wrócić do siebie, uśmiechać się od progu, sprawdzać dzieciom lekcje, przytulić żonę, śmiać się podczas wieczornego oglądania telewizji. Zdusić w sobie wszystko. Nie przynosić pracy do domu. „Rozdzielenie” („Severance”), nowy serial Apple TV+, bierze się do problemu podobnego, ale pokazuje go z innego punktu widzenia. I proponuje radykalne rozwiązanie.