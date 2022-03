Szlagworty Schlechtera

Tomasz Zbigniew Zapert: Po Emanuelu Schlechterze pozostało bardzo niewiele śladów...

Jerzy Oleszkowicz: I mało, i dużo. Mało, jeżeli chodzi o losy najbliższej rodziny. Choć prof. Adam Redzik i dr Tomasz Lerski wertują archiwa i odkrywają coraz więcej. Dużo, bo przecież jego przeboje stały się evergreenami. Chociaż powstały ponad osiem dekad temu, to ciągle są obecne w naszej kulturze. Jego frazy przetrwały do dziś, funkcjonują w codziennym języku. „Odrobinę szczęścia w miłości”, „a mnie jest szkoda lata”, „bo to się zwykle tak zaczyna” czy „sex appeal to nasza broń kobieca” i „umówiłem się z nią na dziewiątą” z filmu „Piętro wyżej” w reżyserii Leona Trystana to szlagworty, które oderwały się od ekranu i żyją własnym życiem. Nie wiemy jedynie, że to właśnie Schlechter je wymyślił.