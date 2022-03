Polesia czar

Jak do jeża podszedłem więc do powieściowego debiutu Pawła Rzewuskiego, który dał się poznać jako autor tak błyskotliwej i nieoczywistej książki jak „Grzechy »Paryża Północy«. Mroczne życie przedwojennej Warszawy”. I oto ten świetnie rokujący młody historyk i filozof zabiera się do pisania kryminału. Po co? – pytałem retorycznie, rozpoczynając lekturę liczącego grubo ponad 400 stron „Syna Bagien”.