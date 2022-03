Manifest geniusza

John Senior to wychowawca. Jedną z najważniejszych cnót wychowawców i nauczycieli jest – przypominał to przed laty o. Woroniecki za św. Tomaszem – długomyślność. To umiejętność wydawania poleceń, których wykonanie przynosi owoce solidne i zakorzenione, i dlatego wymagające długiego dojrzewania. Każde wychowanie to więc ćwiczenie w nadziei, powierzanie swego trudu niepewnej przyszłości. Są też wśród wychowawców ludzie niebędący jedynie praktykami, lecz dalekosiężnymi myślicielami. Do takich należy autor „Upadku i odrodzenia kultury chrześcijańskiej”.