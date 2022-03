Gliński: Polska uczestniczy w zabezpieczeniu ukraińskich dzieł kultury

W poniedziałek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zainaugurował Rok Ignacego Łukasiewicza ustanowiony przez Sejm. Uroczystości odbyły się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce na Podkarpaciu.

Ochrona ukraińskich dóbr kultury

Minister Piotr Gliński zapewnił, że Polska pomaga Ukrainie także w obszarze dziedzictwa kultury. – Jestem w stałym kontakcie z ministrem kultury i informacji Ukrainy. Jesteśmy informowani, jakie są główne potrzeby w obszarze dotyczącym dziedzictwa kultury. To są informacje, które częściowo mają charakter poufny – zapewnił wicepremier.

Gliński zauważył, że pomoc dotycząca ochrony dzieł kultury jest potrzebna, ponieważ wiele z nich już zostało zniszczonych. – Mamy kontakty z ludźmi kultury, mediów, pomagamy w tym obszarze – poinformował minister. Dodał, że przyjęta przez rząd ustawa dot. pomocy Ukrainie zawiera także kwestie związane z kulturą i dziedzictwem.

Suwerenna decyzja władz Ukrainy

Z kolei wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin zwrócił we wtorek uwagę, że pomoc w ochronie i ratowaniu ukraińskich dóbr kultury może odbywać się tylko za zgodą i na wyraźną prośbę władz Ukrainy.

– We współpracy z Ukrainą zbieramy też dowody na zbrodnie wojenne oraz niszczenie dóbr kultury, których dopuszczają się Rosjanie. Polska zabiega również o to, żeby Rosja była usuwana ze wszystkich organizacji międzynarodowych zajmujących się kulturą – przekazał wiceszef resortu kultury.

Zapewnił, że jeśli Ukraina zwróci się do polskich władz o ochronę jakiegoś zbioru, to Polska jest przygotowana pod względem infrastrukturalnym i logistycznym, by takiej pomocy udzielić.

