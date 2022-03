"Rosyjskie Kobiety Zatrzymajcie Wojnę!". Apel Polek do Rosjanek z okazji Dnia Kobiet

W poniedziałek Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zachęcała kobiety na całym świecie, by za pomocą mediów społecznościowych apelowały do Rosjanek.

Apel do kobiet z całego świata

Małżonka Prezydenta RP zaproponowała, by publikować zdjęcia z przesłaniem zapisanym na kartce papieru: #RussianWomenStopTheWar (Rosyjskie Kobiety Zatrzymajcie Wojnę).

– Mam nadzieję, że – jeśli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie – zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę i dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Poprośmy je o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta przeciw dalszemu rozlewowi krwi – mówiła w przesłaniu Agata Kornhauser-Duda.

Do apelu przyłączyły się kobiety pracujące w Kancelarii Prezydenta.

Kobiecy odzew

– W tym dniu, my kobiety polskie, chcemy razem z pierwszą damą, panią Agatą Kornhauser-Dudą, zaapelować do kobiet w Rosji: rosyjskie kobiety zatrzymajcie tę wojnę – mówiła we wtorek podczas briefingu prasowego szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Dodała, że Dzień Kobiet jest w Rosji wyjątkowo świątecznym dniem.

– Wierzymy w to, że siła kobiet jest ogromna. Razem możemy dużo – przekonywała Ignaczak-Bandych. Wyraziła przekonanie, że mimo cenzury, która panuje w Rosji, akcja dotrze do rosyjskich kobiet i poruszy ich sumienia. A to przyniesie pożądany rezultat –zaznaczyła szefowa Kancelarii Prezydenta.

Do apelu dołączyły też m.in. kobiety pracujące w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur, w Libanie, w Egipcie czy na Filipinach.

W mediach społecznościowych wciąż pojawiają się zdjęcia kobiet: posłanek, urzędniczek, dziennikarek, lekarek, nauczycielek, uczennic i obywatelek Polski i wielu krajów z całego świata.

