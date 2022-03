Biden: Jestem dumny. 2,6 mld dolarów przeznaczymy na promocję "równości płci"

Joe Biden zabrał głos z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Prezydent USA wskazał na działania administracji, których celem jest poprawa statusu kobiet. Wspomniał także o "ogólnorządowych wysiłków na rzecz ochrony praw reprodukcyjnych".

Prawo aborcyjne w USA

– Każda osoba zasługuje na szansę, aby w pełni wykorzystać swój potencjał dany przez Boga, bez względu na płeć i inne czynniki. Zapewnienie każdej kobiecie i dziewczynie tej szansy jest właściwą rzeczą do zrobienia – jest to również strategiczny imperatyw, który przyczynia się do dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa naszego narodu i świata – przekonywał w swoim przemówieniu Biden.

Jak zauważa Catholic News Agency, przemówienie amerykańskiego prezydenta było promocją polityki aborcyjnej, co jest "sprzeczne z katolickim nauczaniem o prawie do życia". Agencja cytuje Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym aborcja jest uznawana za "zbrodnię przeciwko życiu ludzkiemu".

"Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia" – cytuje dalej agencja.

"Równość płci"

Prezydent USA w swoim przemówieniu dodał, że należy "odnowić wysiłki na rzecz promowania godności, równości i nieograniczonych możliwości dla wszystkich". Amerykański prezydent poinformował o działaniach podejmowanych na rzecz promowania "równości płci".

– Jestem dumny, że mój budżet na rok 2023 będzie zawierał 2,6 miliarda dolarów na programy pomocy zagranicznej, które promują równość płci na całym świecie – podkreślał Joe Biden. Dodał, że to prawie dwa razy więcej funduszy niż w zeszłym roku.

Z oświadczenia Białego Domu wynika, że administracja Bidena chce też uchylenia polityki miasta Meksyk, która zabraniała pomocy zagranicznym organizacjom, które dopuszczają się, promują lub nakłaniają do aborcji.

Dodatkowo Joe Biden złożył wniosek o zaplanowanie w budżecie środków na promowanie "zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w kraju i za granicą" do czego zobowiązał się podczas Forum Równości Pokoleń Organizacji Narodów Zjednoczonych".

