Rzeczy widziane

Zainteresowanie mediów, nerwowość polityków oraz astronomiczne nakłady zawróciły mi w głowie” – wyznaje Éric Zemmour we wstępie do tomu „Francja nie powiedziała ostatniego słowa”, mając na myśli to, co wydarzyło się po publikacji jego najsłynniejszej książki „Francuskie samobójstwo”. Obydwie ukazały się na polskim rynku.

Mówimy o manifeście polityka, któremu niektóre sondaże dają szansę na drugą turę wyborów prezydenckich.