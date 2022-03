Przeklęta wyspa

Na wyspie – zdaje się – zapomnianej przez Boga upomniał się o przysługującą każdemu człowiekowi godność. Choćby do godnego odbycia zasądzonej mu kary. Trzydziestoletni Anton Czechow udał się na Sachalin w1890 r. Usiłowano odwieść go od tego przedsięwzięcia, a to ze względu nie tylko na trudy podróży, z czym wypadałoby się zgodzić, lecz także rzekomą nieatrakcyjność podjętego tematu.