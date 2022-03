Daniel w jaskini lwów

Dzieli się tą wiedzą z czytelnikami, nie pozwalając, by pamięć o tym malarsko-literackim rodzie pokrył kurz zapomnienia. Przyczyniły się do tego jej „Kossakowie. Tango”, „Kossakowie. Biały mazur”, „Kobiety Kossaków” czy prace poświęcone Zofii Kossak-Szczuckiej, z której twórczości się doktoryzowała, kierowała też muzeum pisarki w Górkach Wielkich. Nic dziwnego więc, że i w najnowszej książce Joanny Jurgały-Jureczki Kossakowie znaleźli godne miejsce, a fragmenty dotyczące ich życia należą do najciekawszych.