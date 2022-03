Na Woronicza postanowiono odkurzyć Wiktory, nagrody z historią sięgającą PRL, teraz wznowione po przerwie trwającej od roku 2014. Na wszelki wypadek zrezygnowano z obdarowywania stosowną statuetką polityka (Wiktory dostawali w przeszłości tacy ulubieńcy mas jak Balcerowicz i Kołodko, a wspomnę też o Wałęsie i Kwaśniewskim), a na galę zorganizowaną w miejscu uważanym za absolutnie wyjątkowe, czyli do Ufficio Primo, zaproszono sławnego muzyka i piosenkarza Stinga, żeby wprowadził publiczność (a w konsekwencji i telewidzów) w szampański nastrój, przypominając takie swoje evergreeny jak „Message in a Bottle”, „Moon over Bourbon Street” czy „Englishman in New York”.