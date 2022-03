Penn: Zniszczę moje Oscary, jeżeli Akademia nie zaprosi Zełenskiego

Sean Penn przebywa obecnie w Polsce, gdzie spotkał się m.in. z premierem Morawieckim. Popularny aktor w rozmowie z CNN podkreślał bohaterską postawę Ukraińców oraz mówił o pomocy, jaką Polacy udzielają uchodźcom.

– Jedna z rzeczy, które się tu wyróżniają, to niesamowite serce, jakie Polacy i polskie władze okazują osobom, które znalazły się w tej tragicznej pozycji - głównie kobietom i dzieciom – mówił.

Zełenski na przemówi podczas rozdania Oscarów?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Amy Schumer - jedna z trzech prowadzących tegorocznej gali Oscarów - zaproponowała, aby prezydent Zełenski zwrócił się bezpośrednio do uczestników ceremonii.

– Nie ma nic lepszego, co mogłaby zrobić Akademia, niż dać Zełenskiemu możliwość przemówienia do nas wszystkich - podkreśla Penn. Jak dodaje, prezydent Ukrainy rozumie filmy i sam przez lata zajmował się aktorstwem. –Jak rozumiem, zdecydowano się, żeby tego nie robić. Nie komentuję, czy prezydent Zełenski chciał tego czy nie. Jeśli Akademia zdecydowała, by tego nie robić, nie wspierać władz Ukrainy, które biorą na siebie pociski i bomby, próbują chronić dzieci... Myślę, że to będzie najbardziej nieprzyzwoity moment w całej historii Hollywood - stwierdził amerykański gwiazdor.

– Mam nadzieję, że tak nie będzie. Że w mojej branży nie znaleźli się aroganccy ludzie, którzy uważają się za reprezentantów większego dobra i zdecydowali, by nie kontaktować się z władzami Ukrainy. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. A jeśli się zdarzy - wszyscy uczestnicy powinni wyjść – stwierdził.

Penn podkreśla, że jeżeli Zełenski nie przemówi na gali, to on sam zniszczy swoje statuetki. Aktor był w przeszłości uhonorowany Oscarami za pierwszoplanowe role w filmach "Rzeka tajemnic" oraz "Obywatel Milk".

Działalność charytatywna aktora

Fundacja CORE, którą zarządza Sean Penn, od wielu lat udziela pomocy poszkodowanym w wyniku wojen i kataklizmów. Pomagała poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti, finansowała też testy na COVID-19 w czasie pandemii. Teraz działalność skupia się na pomocy uchodźcom z Ukrainy.

