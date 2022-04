Prelekcję zatytułowaną „Europa Środkowa: czy chrześcijańska Europa może bez niej przetrwać?” wygłosi Ewa Thompson, wykładowczyni Rice University w Houston. Wykład rozpocznie się o godzinie 16:30 (CET) w Auli 11 na uniwersytecie Angelicum i będzie transmitowany na żywo.

Wykład rozpocznie się od wyjaśnienia, dlaczego prelegentka używa wyrażenia „niegermańska Europa Środkowa” zamiast „Europa Wschodnia”. W swoim wykładzie profesor Thompson dowodzi, że to ostatnie wyrażenie zyskało popularność, ponieważ przykrywało „grzechy imperiów”. Przeanalizuje trzy wydarzenia z historii Europy, które zdają się potwierdzać tę tezę: debaty toczące się podczas Soboru w Konstancji, dotyczące stosunku do pokojowo nastawionych pogan; bitwę pod Wiedniem, która uchroniła cesarstwo austriackie przed opanowaniem przez Turków osmańskich; oraz wojnę polsko-sowiecką, która nastąpiła bezpośrednio po I wojnie światowej. Autorka stwierdzi, że nie-germańscy mieszkańcy Europy Środkowej zostali usunięci przez filozofów i historyków różnych imperiów ze zbioru aktywnych podmiotów w Europie i zredukowani do bezkształtnego tłumu zwolenników o niepewnym pochodzeniu. W rezultacie historia Europy została poważnie zniekształcona, a chrześcijaństwo w Europie osłabione. Porównanie poziomu dechrystianizacji w świecie zachodnim z poziomem dechrystianizacji w niegermańskiej Europie Środkowej dowodzi, że ta druga zachowała wiele z tego, czego zabrakło w pierwszej. Wykład zakończy się apelem o korzystanie z doświadczeń i wiedzy niegermańskiej Europy Środkowej, o intensyfikację tłumaczeń tekstów i popularyzację nauki niegermańskich języków środkowoeuropejskich.

Comiesięczne otwarte wykłady Janopawłowe wygłaszane przez uczonych z całego świata są organizowane przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na wydziale Filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, Rzymskiej Alma Mater Karola Wojtyły. W ramach tegorocznego cyklu swoje wykłady wygłoszą: Lord John Alderdice, Jean-Luc Marion, George Weigel, Andrea Riccardi, John Milbank, Carl A. Anderson, Ewa Thompson i Stanisław Grygiel.

Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarną instytucją naukowo-dydaktyczną powołaną na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie w stulecie urodzin Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II. Celem Instytutu jest więc nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy.

Kontakt: Fr. Benedict Croell OP, Tel.: +1 (202) 642 35 97, e-mail: benedict.croell.op@pust.it