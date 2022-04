Zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Powergraph, można tam powieść „Felix Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” zamówić (jedyna opłata to koszt wysyłki). Zatem zamówcie i przekażcie tym, którzy ratowali życie, więc nie mieli jak uratować biblioteki. Pospolite ruszenie. Pisze do mnie przez Facebooka Artur Guzicki, niegdyś legnicki współpracownik „Rzeczpospolitej”. Tam powstaje „bajkowy przewodnik po Legnicy” w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Ukraińska wersja będzie rozdawana bezpłatnie. Ilustracje do pokolorowania przygotowały dzieci z Młodzieżowego Centrum Kultury. Pospolite ruszenie.