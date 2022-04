Prawda to nie nasza działka

Nikt w tę wojnę tak naprawdę nie wierzył – mawiał jeden z bohaterów powieści Pierre’a Lemaitre’a „Lustro naszych smutków”, domykającej jego trylogię „Dzieci katastrofy”, pokazującą wojnę z Niemcami oczami zwykłych Francuzów, którym daleko było do bohaterstwa, ale nie dopuszczali do siebie myśli, by po prostu poddać się hitlerowcom. Zwłaszcza że karmieni byli – od wypowiedzenia wojny III Rzeszy we wrześniu 1939 r. – hurraoptymistyczną propagandą.