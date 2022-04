Nie żyje Andrzej Korzyński. Miał 82 lata

Korzyński urodził się 2 marca 1940 roku w Warszawie. Przez część swojej kariery występował pod pseudonimem artystycznym "Andrzej Spol".

Andrzej Korzyński. Kariera

W 1964 roku Andrzej Korzyński ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. Studiował kompozycję i dyrygenturę. Jego pracą dyplomową była opera kameralna, która wykorzystywała modernistyczne techniki kompozytorskie. Jeszcze jako student był akompaniatorem aktorskiego kabaretu "Manekin".

Korzyński skomponował muzykę do filmów, takich jak "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy, "Ocalenie" Edwarda Żebrowskiego, "Pierścień i róża" Jerzego Gruzy czy "Akademia pana Kleksa" Krzysztofa Gradowskiego. Miał na koncie hitowe "Żółte kalendarze" i "Kochać" Piotra Szczepanika, "Domek bez adresu" Czesława Niemena oraz "Do łezki łezka" Maryli Rodowicz. Był również twórcą popularnej w latach 80. postaci Franka Kimono, w którą wcielał się aktor Piotr Fronczewski, a także autorem wykonywanych przez niego piosenek. W 1991 roku napisał z kolei słowa do piosenki "Mydełko Fa", wykonywanej przez Marlenę Drozdowską i Marka Kondrata. W założeniu utwór miał być parodią chodnikowo-straganowych przebojów, inspirowaną reklamą mydła Fa, lecz stał się jednym z pierwszych polskich przebojów muzyki disco polo.

W 2017 roku artysta otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Dokument o Korzyńskim

"Nie żyje Andrzej Korzyński, twórca wielkich hitów i autor muzyki do kultowych filmów. Zawsze pamiętamy o ważnych postaciach polskiej kultury" – napisał w poniedziałek na Twitterze prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

Jak zapowiedział Kurski, publiczny nadawca wyemituje dokument pod tytułem "Andrzej Korzyński. Zagubiony diament" w reżyserii Grzegorza Brzozowicza, opowiadający o życiu i twórczości polskiego kompozytora.

