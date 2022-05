Kreatywność i praca u podstaw. Wywiad z prof. Rafałem Wiśniewskim

TOMASZ ROWIŃSKI: Jakie jest miejsce Narodowego Centrum Kultury we współczesnej kulturze polskiej?

PROF. RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Kultura to prawie wszystko, co nas otacza, i jest wytworem ludzkiej twórczości, z wyłączeniem natury. Człowiek oczywiście jest po części istotą społeczno-kulturową, a po części biologiczną. Jeśli przyjmiemy taką szeroką definicję kultury, to dostrzeżemy, że aktywność Narodowego Centrum Kultury wpisuje się w nader uniwersalną wizję i odzwierciedla różne zjawiska w kulturze. To instytucja, która stara się egalitarnie i inkluzywnie działać na rzecz rozwoju kultury i promocji dziedzictwa narodowego w każdym środowisku społecznym oraz w każdej zbiorowości. I szerokie spektrum naszej aktywności rzeczywiście jest odzwierciedleniem misji sformułowanej w 2017 r.: „Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość”.