Owcza skóra wilka

I tak wyrzucona z Europy przez UEFA piłka rosyjska szuka dla siebie miejsca w Ameryce Południowej. Futboliści byłego Kraju Rad chcą zawalczyć w Copa America. Zdawałoby się, że geograficznie bliżej im do Azji (o sferze mentalnej nie wspominając), ale widać, że wolą grać z Brazylią niż z Mongolią. Nie wiadomo tylko, co na to Brazylijczycy; ich obawy mogą mieć uzasadnienie, w końcu Salwador też kiedyś kopał piłeczkę z Hondurasem, a skończyło się wojną między tymi państwami. Nawiasem mówiąc,