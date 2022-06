"Top Gun: Maverick". Leć, Tom, leć!

„Maverick” jest filmem lepszym. Reżyser Joseph Kosinski (plus pięciu scenarzystów) zostawił to, co dobre: szybkie samoloty, ekscytującą akcję, muzykę Harolda Faltermeyera (wzbogaconą przez Hansa Zimmera), powiew patriotyzmu oraz charyzmę Toma Cruise’a. Odpuścił natomiast zalatujące homoerotyczną fascynacją sceny z udziałem owiniętych w ręczniki umięśnionych młodzianów i fetysz ich torsów.