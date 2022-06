Każda istota

„Pamiętniki Hadriana” Marguerite Yourcenar to list dużo obszerniejszy, do tego samego adresata. Dzieło życia francuskiej pisarki – arcydzieło, nie waham się użyć tego słowa – utrzymane jest w podobnym melancholijnym tonie. Stojący nad grobem Hadrian dokonuje rachunku sumienia. Patrzy na świat i swe dzieło z perspektywy człowieka u kresu i tego kresu świadomego. Sprawia to, że patyna nostalgii i rozczarowania pokrywa nawet te najradośniejsze chwile – pierwsze podróże, fascynacje, miłości.