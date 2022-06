Awantury na planie

Wybranka rozwiodła się dla niego z Wowo Bielickim, co nie spotkało się z aprobatą środowiska. Przyjaciele uważali zresztą, że Daniel, wiążąc się z Moniką, popełnia poważny błąd. Był jeszcze bardzo młody, miał zaledwie 22 lata i dopiero rozpoczynał karierę filmową. Celnie ujął to Andrzej Wajda, który zamiast życzeń ślubnych przysłał telegram o treści: „Co robisz, kopnij się w głowę!”. Mimo to Daniel postawił na swoim.