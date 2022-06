Dziewczyna z kamienicy. Czas nadziei w Galerii Delfiny

e-Spotkania z książką to cykliczne spotkania autorskie, głównie w formule on-line, organizowane z wydawcami i autorami książek w Galerii Delfiny na warszawskim Powiślu. Cykl został zapoczątkowany jeszcze w czasie pandemii, gdy cała kultura, w tym świat sztuki i książki, musiały przenieść się do sieci. I choć obostrzenia zostały już zniesione, to cykl wirtualnych spotkań nadal jest organizowany w Galerii i wciąż cieszy się ogromną popularnością.

DATA: 28 czerwca (wtorek), godz. 18.00LINK

Dziewczyna z kamienicy. O książce

Luty 1916 r. Dwudziestoletnia Irena Kałuża wyjeżdża za chlebem z rodzinnego Pleschen do Westfalii. Zostawia córkę, trzyletnią Helenę, która jest owocem nieślubnego, zakazanego związku z pruskim oficerem. Dziewczynkę wychowuje babcia Adela, uboga prasowaczka bielizny, a tak właściwie to cała kamienica, którą zamieszkują osoby stanowiące przekrój ówczesnego społeczeństwa Wielkopolski: bogaci właściciele kamienicy, zubożała ziemianka, rodzina żydowska, aspirujący aplikant radcowski i szewc z rodziną.

Na świecie trwa krwawa wojna, a w kamienicy przy ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu toczy się normalne życie, w którym jego trudy, sprzeciw wobec germanizacji, dramaty rozstań i choroby przeplatają się z codziennymi drobnymi radościami, miłością, przyjaźnią, ludzką życzliwością i rodzącymi się ruchami patriotycznymi.

Dziewczyna z kamienicy. O autorce

Autorka, Dagmara Leszkowicz-Zaluska, jest dziennikarką i pisarką. Przez wiele lat pracowała jako korespondentka agencji Reuters, a od 2018 r. jest redaktor naczelną anglojęzycznych redakcji Polskiej Agencji Prasowej, w tym portalu The First News. Mama trzech synów, mieszka pod Warszawą. Pochodzi z Wielkopolski.

Spotkanie z Dagmarą Leszkowicz-Zaluską poprowadzi Wiktor Świetlik, publicysta.

Literatura pokazuje historię bez patosu

Na stronie Instytutu Staszica, w zakładce Historia, można przeczytać rozmowę z pisarką i dziennikarką LINK: https://instytutstaszica.org/2022/06/23/literatura-pokazuje-historie-bez-patosu/

Kilkadziesiąt lat temu mówiono, że wejście telewizji pod strzechy zakończyło epokę wielotomowych sag w rodzaju „Rougon-Macquartów” Zoli – wieczory miały być poświęcone oglądania filmów i programów, a nie lekturze. Teraz mamy erę Netflixa, Internet, mimo to cykle powieściowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Czemu zawdzięczają ten sukces?

Zawdzięczają ją przede wszystkim wiecznemu niezaspokojeniu ludzkiej ciekawości. Uwielbiamy przyglądać się innym, patrzeć w ich życia, a nierzadko też doszukiwać się analogii do własnego życia czy też pojedynczych przeżyć. Historie ludzi będą zawsze w kręgu zainteresowania, a osadzenie ich w kontekście historycznym tworzy je jeszcze ciekawszymi.

Cieszy mnie, że sagi historyczne przeżywają w Polsce swój renesans. To znak, że zaczynamy interesować się szeroko pojętymi korzeniami, nie tylko związanymi z historiami własnych rodzin, ale ogólnie Polaków czy też ludzi mieszkających na ziemiach polskich.

Organizatorami spotkania jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz wydawnictwo „Słowne”.

***

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Fundacja powstała w 2018 r. Jej celem jest nie tylko upowszechnianie spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacja wiedzy o tej wybitnej postaci, lecz również działania związane ze wspieraniem w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej informacji:

