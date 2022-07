Milczenie katedry to liczący 550 stron zbiór tekstów Jana Maciejewskiego publikowanych w ostatnich latach na łamach „Rzeczpospolitej”. Refleksja Maciejewskiego to wnikliwy, przenikliwy i piękny komentarz do współczesności – przy czym szczególnym przedmiotem zainteresowania autora są dzisiejsze czasy w ich przede wszystkim duchowym, a nie na przykład politycznym czy społecznym wymiarze. Maciejewskiego interesuje nasz wiek i człowiek, który go zamieszkuje. Z tego powodu jego wzrok sięga tam, gdzie nieczęsto spoglądamy. Książka została opublikowana w serii Czwarta Fala, w której nakładem Teologii Politycznej ukazują się debiuty eseistyczne, literackie i filozoficzne.

Gdy Jan Maciejewsi dołączył do zespołu „Plusa Minusa” i rozpoczynał pisanie cotygodniowych felietonów, nie spodziewałem się, że przed nami tak fascynująca przygoda intelektualna. Najlepsze z tych dzieł znajdują się w trzymanej przez Państwa w rękach książce.

- Michał Szułdrzyński

O Autorze:

Jan Maciejewski (1990) – urodzony w Mysłowicach na Śląsku. Były redaktor naczelny wydawanych przez Klub Jagielloński „Pressji”. Współpracował również z Polskim Ośrodkiem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Publikował na łamach portalów: Teologia Polityczna, Rebelya, Klub Jagielloński oraz w pismach „Do Rzeczy”, „Wszystko co najważniejsze” i „Lidove Noviny”. Obecnie stały felietonista „Rzeczypospolitej” i magazynu weekendowego „Plus Minus” oraz redaktor „Magazynu Kontra”. Od czwartego roku życia szuka drzwi do Narnii. Chciałby być stolarzem i uprawiać własny ogród. Pisze felietony, eseje i opowiadania.

***

