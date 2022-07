Imperium i barbarzyńcy

Nie żałuję, Arkady Martine (wbrew męsko brzmiącemu imieniu chodzi o autorkę) wzbogaca fantastykę o książkę oryginalną, dobrze napisaną i dającą do myślenia. Mahit Dzmare, nowa ambasadorka stacji Lsel, przybywa do „planety- -serca oraz stolicy Imperium Teixcalaanlijskiego”. Imperium jest wszystkim: ekspansywne, niemal wszechmocne. Mahit ma wyjaśnić, dlaczego zginął jej poprzednik, rozeznać się w sytuacji wewnętrznej Imperium i ocenić szanse na ocalenie niezależności stacji Lsel, bo wiele wskazuje na to, że Imperium ma na nią chrapkę.