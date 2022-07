Konkurs i trzy premiery w dwa dni. Zapraszamy na tegoroczne „Pamiątki” Gintrowskiego

W jego programie znajdą się trzy premierowe wydarzenia artystyczne i konkurs na interpretację piosenek z dorobku Przemysława Gintrowskiego. Po raz czwarty ukaże się również specjalna gazeta poświęcona patronowi przeglądu.

Przegląd poprowadzą znani dziennikarze radiowi: Teresa Drozda i Paweł Sztompke.

Konkurs na interpretację piosenek Gintrowskiego

Najważniejszym punktem Przeglądu „Pamiątki” jest oczywiście konkurs na interpretację piosenek z dorobku Przemysława Gintrowskiego, który odbędzie pierwszego dnia przeglądu – w piątek 8 lipca.

Wykonawców zakwalifikowanych do konkursu głównego, którzy w tym roku przyjadą do Kołobrzegu między innymi z Warszawy, Opola, Poznania, Kielc, Krakowa, Torunia, Lublina, Wrocławia, Gorzowa Wlkp. czy Koszalina, oceniać będzie jury pod przewodnictwem Beaty Molak-Bychawskiej ze Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP).

Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne przyznane przez Jacka Kurskiego, prezesa Zarządu TVP i prof. Piotra Glińskiego Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego. Specjalną nagrodę pieniężną ufundowało również Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Swoją nagrodę przyzna Anna Mieczkowska Prezydent Miasta Kołobrzeg. Do zdobycia jest także specjalna nagroda od Grupy Radiowej Audytorium 17 zrzeszającej Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia.

Ponadto laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów przeglądu.

Zmagania konkursowe będzie można śledzić na: https://www.facebook.com/miastokolobrzegpl

„ŚLEPCY” nadchodzą!

8 lipca br. po przesłuchaniach konkursowych, o godz. 21.00 będzie miała miejsce pierwsza premiera jaka została przygotowana na tegoroczne „Pamiątki”. To koncertowy spektakl pt. „Ślepcy” w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego (śpiew), Marcina Fideckiego (fortepian) i Marcina Gałkowskiego (gitary). W spektaklu gościnnie wystąpi z aktorskimi recytacjami Przemysław Tejkowski (głos Poety) oraz zobaczymy animacje przygotowane przez Konrada Dakowicza.

- Nasz spektakl koncertowy będzie swoistą podróżą po zakamarkach jaźni, meandrach losu i przeznaczenia, rozterkach tkwiących gdzieś pomiędzy chrząstkami duszy i włóknami sumienia. Będzie to podróż osadzona między rozdarciem i ciszą, ułomnością i tym co doskonałe, prawdziwym Człowieczeństwem i kompletnym jego brakiem, …we wnętrzu gdzie się toczy wspomnienie i krew w sztolniach studniach komorach pełnych ciemnych imion…W tej podróży opartej na muzyce Przemysława Gintrowskiego będzie nam towarzyszył Zbigniew Herbert, ale nie tylko – przyznaje Norbert „Smoła” Smoliński, który jest również reżyserem spektaklu. – Chcemy pokazać pokolenie Ślepców jako nieczułych, roszczeniowych egocentryków zapatrzonych jedynie w materializm konsumpcyjnego świata. Pokolenie zaślepionych na Wartości pozostawione nam jak drogowskazy i testamenty wykute w skale herbertowskich strof. Wreszcie Ślepcy, którzy dziś w czasie kulturowo-cywilizacyjnego zgiełku nie widzą potrzeby przywrócenia Księcia Poezji do Panteonu moralnych Autorytetów – dodaje reżyser.

Dwie premiery i rozstrzygnięcie konkursu

Drugiego dnia przeglądu tj.w sobotę 9 lipca br. o godz. 17.00 widzowie będą świadkami drugiej premiery czyli spektaklu pt. „Przesłuchanie człowieka”.

Wyobraźnia autora scenariusza zaprowadziła Przemysława Gintrowskiego, który odszedł już z doczesności na spotkanie w "przedsionku życia po życiu". I, jak na drugą stronę lustra przystało, znane nam wielu "Przesłuchanie anioła" zamienia się w tym miejscu w przesłuchanie człowieka. O czym rozmawia nasz bohater z aniołem? W roli Anioła zobaczymy Adriannę Kieś, tegoroczną absolwentkę Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jako Przemysław Gintrowski wystąpi Przemysław Tejkowski, aktor i reżyser.

Po spektaklu nastąpi o godz. 18.30 rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom.

Tegoroczne „Pamiątki” zakończy trzecia premiera przygotowana na sobotni wieczór. O godz. 20.30 odbędzie się koncert pt. „Opowieść zesłańców” w wykonaniu znanego i cenionego Teatru od Czapy. Jego reżyserami są Anna Żochowska i Michał Konarski. Na scenie wystąpią: Stanisław Bukowski, Michał Konarski, Aleksandra Rozwadowska, Zuza Wiśniewska, Wojciech Żochowski oraz gościnnie Julia Gintrowska (śpiew).Towarzyszyć im na scenie będą muzycy: Dariusz Bafeltowski (gitary) Bartosz Bednarek (gitary, inst. perkusyjne), Grzegorz Kasperczyk (fortepian).

Syberia stała się mogiłą dla ponad miliona polskich zesłańców niepodległościowych. W „Opowieści zesłańców” usłyszymy piosenki Przemysława Gintrowskiego do tekstów, m.in. Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Herberta, Jerzego Czecha, które odnoszą się do walki z Moskwą. Biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość i wojnę w Ukrainie koncert ten nabiera szczególnej symboliki.

WSTĘP NA WSZYSTKIE KONCERTY – WOLNY.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu.

IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiątki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zorganizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Przegląd dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, a także ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

„Pamiątki” dofinansowano również ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg.

Patronat Honorowy: Agnieszka i Julia Gintrowskie, Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Partner Główny: PKN ORLEN

Oficjalny Partner: Polska Fundacja Narodowa

Partnerzy: Gmina Miasto Kołobrzeg, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Origami BTL Solutions, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu, Wydawnictwo Biały Kruk.

Głównym patronem medialnym jest Telewizja Polska S.A.

Głównym patronem radiowym jest Audytorium 17 Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia.

Partnerami medialnymi są także: TVP3 Szczecin, Polskie Radio Koszalin, Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Kablowa Kołobrzeg, portal miastokolobrzeg.pl oraz Radio Plus Koszalin.