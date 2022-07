Kultura w UE: przestrzeń wolności czy narzędzie socjotechniki? Zapraszamy na debatę

– W społeczeństwie obywatelskim mogą pojawiać się napięcia na tle przekonań politycznych czy religijnych, jednak rozmawiając ze sobą, możemy przemyśleć utarte poglądy i dokonać syntezy nowych idei – mówi kurator projektu Manick Govinda.

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu zagadnienia czy unijny program kulturalny rzeczywiście promuje równość, sprawiedliwość, wolność i dobrobyt? Czy promuje to, co najlepsze w sztuce i kulturze poszczególnych państw członkowskich? A może jest on narzędziem socjotechniki, bez względu na jakość artystyczną czy estetyczną? W jaki sposób UE może promować i aktywować europejskie wartości, gdy u progu UE stoi rosyjska agresja imperialna?

Dyskusja odbędzie się 7 lipca 2022 o godzinie 18:30 w Pracowni za księgarnią Tarabuk w budynku Zamku Ujazdowskiego.

W spotkaniu wezmą udział:

Vicky Richardson jest kuratorką architektury z bogatym doświadczeniem pracy w Wielkiej Brytanii i na świecie.W kwietniu 2021 została kierowniczką Działu Architektury i kuratorką Drue Heinz w Królewskiej Akademii Sztuk.

Profesor Frank Furedi jest socjologiem i komentatorem życia społecznego. Jego książki i artykuły oferują autorytatywną, ale dynamiczną analizę kluczowych wydarzeń we współczesnym życiu kulturalnym. Wykorzystując swoje socjologiczne spostrzeżenia, opracował serię książek, które były szeroko dyskutowane w mediach. Jego najnowsze publikacje, Populism and the European Culture Wars: the conflict of values between Hungary and the EU [Populizm i europejskie wojny kulturowe: konflikt wartości między Węgrami a UE] oraz Democracy Under Siege: don’t let them lock it down![Oblężona demokracja: nie pozwólcie im jej kontrolować!] skupiają się na znaczeniu narodowej suwerenności i demokracji. Jego książki zostały przetłumaczone

na 13 języków.

Rafał Aleksander Ziemkiewicz jest pisarzem, komentatorem politycznym oraz członkiem redakcji tygodnika „Do Rzeczy”; jest jedną z najbardziej wpływowych postaci polskiego konserwatyzmu. Opublikował ponad 30 w większości bestsellerowych książek i ma ponad 200000 obserwujących w mediach społecznościowych.

Gospodarzami spotkania będą: Agnieszka Kołek – artystka i kuratorka – oraz Manick Govinda – autor, wykładowca i kurator.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Dyskusja będzie transmitowana na żywo w języku angielskim na kanale YouTube Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.