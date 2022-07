"Uchodźcy i my. Twoja opowieść". Konkurs Instytutu Literatury

Od początku wojny polską granicę przekroczyło ponad 3 mln ukraińskich uchodźców .

. Co dziesiąty mieszkaniec Polski to obywatel Ukrainy.

160 000 ukraińskich dzieci uczy się już w polskich szkołach.

uczy się już w polskich szkołach. Żyją nie w ośrodkach dla uchodźców, ale wśród Polaków, często razem z nimi.

W pomoc uciekinierom zaangażowały się tysiące organizacji, samorządów, parafii, rodzin i pojedynczych osób. Chcemy poznać prawdziwe opowieści i doświadczenia Polaków związane z udzieleniem gościny i wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy.

„Pomoc uchodźcom jest kwestią Solidarności pisanej przez duże „S”. I – podobnie jak wtedy – mówi się teraz o Polsce i Polakach na całym świecie. Dlatego, że jesteśmy wspólnotą nie tyle narodową, co ludzką, która przekracza bariery kulturowe, narodowe, językowe, często polityczne. To jest ciekawe i piękne. Nie interesują nas statystyki i liczby, ale indywidualne doświadczenia Polaków. Przełamywanie barier, wzajemne poznawanie siebie i swojej kultury, zacieranie uprzedzeń – to kwestie niebanalne. Powinniśmy je utrwalić” – Józef Maria Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury

Dla kogo? Dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Jak? W dowolnej formie tekstowej, tj. dziennik, wspomnienia, reportaż, artykuł itp.

Kiedy? 30 czerwca – 30 września 2022

Najciekawsze prace zostaną opublikowane i nagrodzone.

Szczegóły już 30 czerwca na http://www.uchodzcyimy.pl/

Instytut Literatury – czym jest?

Instytut Literatury wspiera i inspiruje twórców, zachęca czytelników do udziału w bieżącym życiu literackim i przeciwdziała komercjalizacji literatury. Instytut Literatury powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, to: inicjowanie różnorodnych form obcowania z dziełami literatury najnowszej, inspirowanie oraz wspomaganie materialne i organizacyjne pisarzy, podnoszenie kompetencji czytelniczych, zwłaszcza wśród młodzieży i studentów, promowanie rozmaitych form udziału Polaków w bieżącym życiu literackim, jeden z praktycznych sposobów mecenatu państwa w kulturze.