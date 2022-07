Santo subito

Gdy skończył konserwatorium, koledzy z branży okrzyknęli go zdrajcą. Mistrz kontrapunktu i fan Strawińskiego nie może bowiem bezkarnie aranżować piosenek dla telewizyjnych trefnisiów i gwiazdeczek z San Remo. Morricone cierpiał jednak na artystyczne rozdwojenie jaźni: tworzył muzykę eksperymentalną i rozrywkową. Przede wszystkim zaś ozdobił swoimi kompozycjami ponad 500 filmów, z których większość dziś bardziej nadaje się do słuchania niż do oglądania. Giuseppe Tornatore omal nie zepsuł dokumentu poświęconego przyjacielowi, gdyż obca cnota umiaru jest mu kompletnie obca. Bywalcy La Scali i weterani rocka prześcigają się w wychwalaniu nieboszczyka.