Skarbiec na nowo

Do zobaczenia || Choć dzisiejsza ekspozycja na Wawelu może jedynie nawiązywać do dawnej świetności Skarbca Koronnego – w 1795 r. został on obrabowany przez Prusaków, którzy zabrali niemal całą jego zawartość, a zrabowane nam regalia królewskie przetopili na monety (!) – to i tak musi robić i robi wrażenie.

Obecna kolekcja obejmuje część pamiątek historycznych, które przed wiekami w skarbcu przechowywano (na czele ze Szczerbcem). Wzbogacana sukcesywnie od 1930 r. o różne nabytki i dary, liczy już ponad tysiąc eksponatów. Wśród nich m.in. kosztowności: klejnoty, wyroby ze srebra i złota, kamienie jubilerskie, rzeźby w kości słoniowej i bursztynie, stare numizmaty.