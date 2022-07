Zaczynała się tak:

Telewizja pokazała

a uczeni podchwycili

iż jednemu psu gdzieś w Azji

można przyszyć łeb od świni.

Wykrył pies bimbrownię na czas

wycinanki robi wujek,

Jak smarować margaryną

Telewizja transmituje.

W 1972 r. była to telewizja wczesnogierkowa (kto to był Gierek, młodzież wie z Netflixa), przaśna i technicznie niepełnosprawna, ale w sprawach zasadniczych świadoma swych celów najważniejszych. Reżyser Jerzy Gruza, który o tym, co dzieje się na szklanym ekranie, wiedział wszystko, z pełnym przekonaniem wywodził, że telewizja kłamie, bo… powinna kłamać: „Z nudnego robić interesujące, ze smutnego jeszcze smutniejsze, z wesołego jeszcze weselsze”.