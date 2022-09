Zostaniemy sami…

Wiadomo: nie pijemy, nie palimy, nie łajdaczymy się, do kościółka chodzimy, więc też nie miota nami żaden niespokojny duch twórczy. Kościół wymigał się z roli mecenasa sztuk, bo uznał, że to artyści pierwsi wymigali się z kościoła. Oferta dla konserwy w stolicy marna. Za to mamy waginę w teatrze i ssanie banana pod Narodowym, bo perwersja w kulturze trwa tu z przerwami, od kiedy stanął Pałac Kultury im. Stalina.