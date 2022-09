Polska przekazała Federacji Rosyjskiej siedem wniosków restytucyjnych

Dzieła zostały wywiezione z naszego kraju do Związku Sowieckiego przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej.

Sprawą zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wydało specjalny komunikat. Resortu zorganizował także konferencję w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Podkreślono, że miejsce i termin nie są przypadkowe – w sobotę, 17 września minie bowiem kolejna, 83. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Projekt "Puste Ramy"

– Inaugurujemy dziś ogólnopolski projekt "Puste Ramy", który ma przypominać o dziełach sztuki i obiektach zabytkowych zagrabionych w czasie II wojny światowej – zarówno przez Niemców, jak i przez Sowietów – oznajmił prof. Piotr Gliński. Minister kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył, że ze wszystkich krajów uczestniczących w II wojnie światowej, okupowanych bądź walczących, to właśnie Polska poniosła największe straty, także w dziedzinach kultury i sztuki. – Już w 1942 roku oceniano, że w samych zasobach muzealnych wyniosły one ponad 50 proc. stanu przedwojennego. Do dziś w wielu polskich muzeach znajdują się puste ramy – symbol polskich strat wojennych. W 12 muzeach w całej Polsce zostaną umieszczone specjalne tablice przypominające o polskich stratach wojennych w dziedzinie kultury, a w szczególności o dziełach utraconych z tych instytucji – mówił.

Gliński zauważył, że resortu od lat wykorzystuje szereg dostępnych narzędzi w celu ustalenia miejsca przechowywania dzieł sztuki wywiezionych przez Armię Czerwoną. Poinformował także, że dotychczas strona polska złożyła drogą dyplomatyczną do Rosji 20 wniosków restytucyjnych obejmujących kilkanaście tysięcy pojedynczych obiektów. Są to wnioski dotyczące dzieł np.: Bruegela Starszego, Cranacha Starszego, archiwalia z Auschwitz, rękopis Juliusza Słowackiego. W ostatnich latach udało się zidentyfikować kolejnych siedem dzieł sztuki zagrabionych z polskich kolekcji. Do dziś znajdują się one w Rosji. Zgodnie z prawem międzynarodowym, Federacja Rosyjska jest zobowiązana do zwrotu polskich dóbr kultury zrabowanych podczas wojny. W tej sprawie przekazano już wnioski restytucyjne.

Czytaj też:

Sejmowa komisja przyjęła projekt uchwały. Reparacje również od Rosji?