O cyberbezpieczeństwie i etyce w mediach. II zjazd Akademii Nowych Mediów

Projekt organizowany przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego, którego strategicznym partnerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego to świetna szkoła dla przyszłych adeptów dziennikarstwa.

Praca z obrazem, dźwiękiem, budowanie wizerunku w sieci to wszystko słuchacze projektu mają na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki”. Podczas wykładów, warsztatów i webinariów zgłębiają oni tajniki świata mediów, zwłaszcza tych społecznościowych.

Skąd wziął się pomysł na organizację takiego projektu? –Jak większość naszych działań, także i to adresowana jest do młodych osób. Żyjąc w XXI wieku wydaje się nam, że wszystko wiemy, kontrolujemy, jesteśmy świadomi nadchodzących zmian. Kolejne wydarzenia by wspomnieć tu tylko pandemię czy też wojnę na Ukrainie przekonują nas, ze tak nie jest. W szybszej i lepszej percepcji tych wydarzeń coraz większą rolę odgrywają nowe media. Zwłaszcza te, o których istnieniu jeszcze 20 lat temu nawet nie myśleliśmy. Nasz projekt ma ułatwić młodzieży świadome wchodzenie w świat jaki opisują, a czasem wręcz kreują. Niosą bowiem za sobą tyle samo szans co zagrożeń – mówi prezes Centrum im. Władysława Grabskiego, dr Krzysztof Tenerowicz.

Podczas II zjazdu uczestnicy Akademii skoncentrują się na zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem i cyberkompetencjami oraz zajmą się zagadnieniami związanymi z marketingiem, komunikacją biznesową oraz etyką w biznesie i mediach.

Dzięki wsparciu projektu przez partnera strategicznego Bank Gospodarstwa Krajowego oraz drugiego z partnerów, Fundacją Empiria i Wiedza udział słuchaczy w Akademii jest całkowicie darmowy.