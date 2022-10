Można inaczej

Tak jest z niespodziewanym hitem Netflixa, który w lipcu wskoczył do globalnego Top 10 serwisu, a w sierpniu i we wrześniu niemal potroił widownię. Mowa o filmie z maleńkim budżetem, nieznaną obsadą i w dodatku reprezentującym tak pogardzany przez krytykę gatunek, jakim jest romans czy melodramat. Cóż takiego znalazły dla siebie w tej opowieści miliony widzów z całego świata? Przede wszystkim równowagę. Utalentowana Cassie to córka imigrantki z Meksyku. Marzy o karierze piosenkarki, dorabia, kelnerując w barze, ale najbardziej martwi ją zdrowie.