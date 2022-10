Zmyślenia prawdziwe

. Lecz niewielu wybitnych. Denis Johnson jest jednym z nich. A „Szczodrość syreny” to pożegnalna książka autora, który zmarł w roku 2017. Johnson dojrzewał długo. Choć debiutował tomikiem wierszy jako nastolatek, a w latach 80. ogłaszał nowe książki (już prozę) dość regularnie, to wielkie uznanie przyniósł mu dopiero skromny objętościowo tom opowiadań „Syn Jezusa” z 1992 r. Piętnaście lat później przypomniał o sobie powieścią „Drzewo dymu”, by wreszcie w roku 2011 opublikować wspaniałą mikropowieść „Sny o pociągach”.