Pożegnania II Żadne dzieło sztuki niczego nie dowodzi ani niczego nie stwierdza, bo twierdzenia i dowody to dziedzina nauki, nie sztuki” – pisał Feliks W. Kres w „Galerii złamanych piór”.

Argumentował, że tylko autor może wiedzieć, co chciał powiedzieć. A mimo to spędzał lata, niestrudzenie tocząc spory: we wspomnianej książce podpowiadał kandydatom na pisarzy, jak pisać (a właściwie: jak nie powinni pisać), sam polemizował nieraz z tymi, którzy usiłowali w jego dokonaniach fantasy dopatrzeć się czegoś innego, niż widział tam i wkładał on sam. Pamiętam spór sprzed ćwierćwiecza o ekonomię i geografię poszczególnych krain Szereru. Czy kraje wymyślone przez Kresa mogą funkcjonować? Gdzie i co się uprawia? Ile opadów deszczu na metr kwadratowy? Jaki tam produkt brutto? I tak dalej.