Izwinitie, pażałsta…

Moja półka II Przed witryną paryskiej księgarni 96 lat temu zastrzelony został Symon Petlura, wybitny ukraiński działacz niepodległościowy, przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźstwie, sojusznik Piłsudskiego w czasie wojny z bolszewikami.

Zamordował go żydowski emigrant Szolem Szwarcbard, rzekomo w akcie zemsty za dokonane na Ukrainie pogromy Żydów. Proces zabójcy, który stał się jedną wielką kpiną ze sprawiedliwości, rozmaite jego aspekty i okoliczności z nim związane przypomniała w wydanej właśnie nakładem LTW powieści, zmarła niestety pół roku temu, Maryna Miklaszewska. W „Procesie Szolema Szwarcbarda” nie tylko przedstawiła stosunkowo mało znane karty z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego i XX-wiecznej historii Polski, lecz także – jak pisze we wstępie do książki Mirosław Szumiło – „metody działania sowieckich służb i komunistycznej propagandy, które doprowadziły do tego, że zabójca ukraińskiego przywódcy został okrzyknięty romantycznym mścicielem i żydowskim bohaterem narodowym, z ofiary zaś tego mordu uczyniono zbrodniarza”.