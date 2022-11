Konsekwencje złudzenia

Szaleńczy plan, bo przecież potarza się nam, że dziś ważne jeno to, co w necie – tam są zasięgi, czytelnicy, współczesne spory, nowoczesność. A jednak „Filozofowie (w trzech słowach)” mają szansę stać się w dorobku Piotra Nowaka pozycją ważną, jeśli nie przełomową. Znakomity to autor, czego dowodził w tak ważnych pracach jak „Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości” czy „Umieram, więc jestem”, przy okazji której okrzyknięty został „jednym z najciekawszych filozofów polskich średniego pokolenia”. „Filozofowie” to rzecz zrodzona z potrzeby porządkowania, opisywania, wspominania (bo nie stroni i od tego);