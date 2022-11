Putlerze, strzelaj do siebie

Do zobaczenia II Twarz zbrodniarza Władimira Putina z wsuniętą w usta lufą pistoletu.

Tak wygląda praca Dmytra Iva „Zestrzel się”, która stojąc przed wejściem do Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, jest manifestem woli i życzeniem autora, podzielanym przez miażdżącą część Ukraińców i Polaków, a także zaproszeniem do wejścia do środka i obejrzenia wystawy „Ukraina. Pod innym niebem”.