Namalować katolicyzm od nowa. Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie

Przedsięwzięcie stawia sobie za cel próbę odrodzenia współczesnej sztuki sakralnej, odbudowę mechanizmów mecenatu kościelnego oraz pobudzanie dyskusji na temat sztuki chrześcijańskiej.

Od 2 do 4 grudnia w klasztorze oo. benedyktynów w Tyńcu odbyły się seminaria i wykłady przygotowujące do malowania obrazów Zwiastowania. W drugiej edycji projektu udział biorą między innymi: Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Jacek Hajnos, Krzysztof Klimek, Jarosław Modzelewski, Bogna Podbielska, Beata Stankiewicz, Grzegorz Wnęk, Michał Żądło.

Dariusz Karłowicz, inicjator projektu, powiedział: „Przez najbliższy rok wraz z artystami, teologami, biblistami, historykami sztuki i filozofami pragniemy rozważać pierwszą tajemnicę radosną: Zwiastowanie. Żeby nie zgubić z oczu tego, co najważniejsze zaczęliśmy od samego centrum – od miłosierdzia Bożego. Dalej pójdziemy drogą tajemnic różańca. Jest o czym myśleć, czym się zachwycać i za co dziękować. Wiem, że to ogromne wyzwanie duchowe, intelektualne, no i oczywiście malarskie. Jasne, że nas przerasta – ale przecież z niczego nas to nie zwalnia”.

Trzydniowe niezwykle intensywne warsztaty rozpoczęły się w Muzeum Książąt Czartoryskich wykładem kustosza, dr. Adama Spodarka, na temat „Zwiastowania” Mistrza Jerzego ufundowanego w 1517 roku przez kanonika kościoła kolegiackiego św. Michała na Wawelu.

Kolejne wykłady (już w Tyńcu) wygłosili: dr Marek Bielat OP (Historia różańca), ks. prof. Marek Starowieyski (Zwiastowaniu w świetle tradycji Starego Testamentu), o. Paweł Trzopek OP (Zwiastowanie w Ewangelii św. Łukasza), o. prof. Jarosław Kupczak OP (Perspektywa teologii systematycznej), Anna Kilian (Zwiastowanie w sztuce europejskiej), bp prof. Jacek Grzybowski (O filozoficznych koncepcjach aniołów). Warsztaty zakończył wykład br. Jacka Hajnosa OP na temat teologii powołania twórczego (na podstawie postaci Besalela z Wj 25-40). Wykładom towarzyszyły gorące dyskusje.

W trakcie warsztatów przedyskutowano szczegóły tegorocznego zamówienia. Ustalono, że tym razem obok dużego malowanego z myślą o miejscach kultu, artyści przygotują również obraz na potrzeby kultu domowego. Część z Tynieckich wykładów zostanie udostępniona na stronie Teologii Politycznej. Planowane są również wykłady uzupełniające i związane z projektem dyskusje, które odbędą się w redakcji Teologii Politycznej. Wystawa planowana jest na koniec 2023 roku.

