Tylko ta prawdziwa

Oglądanie na żądanie II Kobieta samotna spotyka dżinna: dzieje się to w podróży, dzieje się to w Stambule, dzieje się to przypadkiem.

Dżinn uwolniony ze starego flakonu chciałby jak najszybciej spełnić trzy życzenia nowej pani, jednak trafiła kosa na kamień: ową panią jest kobieta narratolog, „która pędziła przygarbione dni w czeluściach ogromnych bibliotek, dociekając, interpretując rozszyfrowując bajki dzieciństwa oraz reklamy świata dorosłych”. Ten opis (oryginalnie dużo dłuższy) zawdzięczamy brytyjskiej pisarce A.S. Byatt, ponieważ uroczy film „Trzy tysiące lat tęsknoty” zainspirowany został pięknym opowiadaniem „Dżinn w oku słowika”.