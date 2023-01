Czarny lotos

Mamy jednak do czynienia z dziełem Szweda, spełnionej nadziei europejskiego kina, więc krytycy pieją z zachwytu, a jurorzy z Cannes nagradzają go Złotą Palmą. Östlund wie dobrze, za co jest kochany, i już w pierwszych scenach demonstruje totalną bezkompromisowość, ośmieszając młodocianych celebrytów. Grymaśny model oraz jego dziewczyna, pretensjonalna influencerka, kompromitują się szybko i skutecznie. Po przystawkach na stół wjeżdża główne danie: luksusowy rejs statkiem wartym 250 mln dol. Tutaj gwiazdą jest rosyjski oligarcha, który bogactwo zawdzięcza „inżynierii precyzyjnej”, czyli produkcji broni.