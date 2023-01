Na przekór czasom

Jak zresztą ocenić książkę biograficzną? Wierna faktom? Zgadza się. Potoczyście napisana? Odnotujmy: tak. O człowieku wartym wspomnienia? Jak najbardziej. „Biografia polityka, który wiedział, co robić w trudnych czasach” – głosi podtytuł. To jeden z kluczy do zrozumienia opowiadanej historii. Dla wielu młodych polityków i urzędników obozu prawicowego, którzy kariery rozpoczęli już w czasach „drugiego PiS”, rzeczą nie do pojęcia będzie to, w jak bardzo wrogim otoczeniu działali ludzie z pokolenia Stasiaka, nie wspominając już o ludziach z pokolenia choćby premiera Jana Olszewskiego. A przecież komunizm miał się już skończyć i wszystko miało dalej iść z górki.