Takie pytanie postawili sobie dr Maria Szymańska-Ilnata, kurator, i zespół realizujący wystawę „Stworzone Dźwiękiem. Muzyka i taniec w sztukach plastycznych Azji i Oceanii”. Składa się na nią ok. 170 obiektów. Wychodziły one spod rąk i profesjonalistów, i artystów ludowych przy użyciu rozmaitych technik i materiałów. Obrazy, rysunki, rzeźby, wycinanki etc. łączy motyw muzyki i tańca, podkreślając role, jakie odgrywają one w kulturze.