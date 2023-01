Sorry Bela

Piosenki były po angielsku, a muzyka grupy mieściła się w szeroko rozumianej popowej alternatywie. Dziś Sorry Boys wyraźnie liczą na komercyjny sukces, o czym świadczy ich piąty album zaśpiewany wyłącznie po polsku. Podstawowym atutem tria jest głos Beli Komoszyńskiej. To on nadaje ton całej płycie. Poprzedni album, „Miłość”, wokalistka nagrywała, jak sama przyznała „w najszczęśliwszym okresie swojego życia”.